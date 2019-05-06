Лето вне расписания: аномальным может оказаться весь май

Май в Челябинской области обещает быть аномально жарким.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на наступившей неделе столбики термометров днем преодолеют отметку в +25 градусов: сегодня, 6 мая, в отдельных районах воздух прогреется до +28, в большинстве территорий – до +25 – +26. В середине недели дневные температуры могут подняться до +30.

К субботе немного «похолодает»: на юге области – до +28, на севере – до +25, в Челябинске – до +26.

Отметим, что жарким может быть весь месяц: среднесрочный прогноз синоптиков не показывает дневных температур ниже +20 градусов. Немного прохладнее будет в середине второй декады, а в третьей вновь возможна 30-градусная жара.

Существенно – до +15 – температура может снизиться только к началу июня. Отметим, что в мае 2018 года столбики термометров днем поднимались выше +20 только дважды – 20 и 24 числа.

А вообще средняя многолетняя температура в этом месяце днем до сих пор составляла +17,2 градуса Цельсия, ночью – +8,8.

Челябинск, Павел Зварзин

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