В Челябинске не торопятся бороться с пылью на улицах (ФОТО)

Челябинские чиновники пока не торопятся бороться с пылью на улицах областного центра.

Как уже сообщал «Новый День», министерство экологии Челябинской области потребовало убрать пыль в городе. И даже пригрозило штрафом. Правда, на наведение чистоты мэрии дали 70 дней, поэтому в первые майские выходные челябинцы были вынуждены дышать пылью, поднимаемой ветром вместе с мусором.

Напомним, пыль образуется не только от неправильного содержания территорий (в городе не должно быть голой земли, но и от промышленных выбросов, что особенно актуально для Челябинска.

С утра 5 мая в областном центре установились метеоусловия, способствующие накоплению в призменном слое атмосферы вредных веществ.

Исходя из показаний датчиков, установленных в разных районах Челябинска, вечером 5 мая ПДК по пыли были существенно превышены.

Челябинск, Ульяна Белкина

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