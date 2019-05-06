В Родельский день для челябинцев организуют спецмаршруты

В Родительский день городской общественный транспорт Челябинска будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, для удобства жителей Челябинска 7 мая будет усилена работа основных маршрутов и организованна работа дополнительных.

ООО «ОГТ» организует работу следующих автобусных маршрутов:

Градское кладбище

№ 94 «Улица Чичерина – Градское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:00, последний рейс от кладбища Градское – 19:00. Интервал движения составит 8-12 минут.

Преображенское кладбище

№ 95 «Улица Чичерина – Преображенское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища – 18:44 минуты. Интервал движения 11 – 15 минут.

ООО «ЧелябГЭТ» будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам.

Для подвоза горожан к остановочному пункту «Улица Чичерина» для возможности пересадки на автобусные маршруты № 94 и № 95 будет усилена работа троллейбусного маршрута № 26 «Первоозерный – улица Молдавская».

Успенское кладбище

Будут усилены маршруты трамвая № 3 «Завод им. Колющенко – ЧМК» и № 14 «ул. Чичерина – ЦХП».

Маршруты троллейбуса № 7 «ЧМК – АМЗ», № 14 «ПКиО – ЧМК», № 15 «ЧМК – улица Молдавская».

Фатеевское кладбище

Дополнительные троллейбусы будут работать в дневное время на маршруте № 8 «ПКиО – ЧКПЗ».

Организована работа дополнительного троллейбусного маршрута № 25 «Политехникум – ЧКПЗ».

Также можно добраться автобусом маршрута № 17 «Барбюса – Фатеевка».

Митрофановское кладбище

Усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК – АМЗ» и № 12 «улица Молдавская – АМЗ».

Сухомесовское кладбище

Дополнительный автобус выйдет на маршрут № 83 «ЮУрГУ – пос. Старокамышинск»

До кладбища в посёлке Сосновка можно добраться автобусом № 51 «Братьев Каширины – Сосновка».

В посёлке Исаково – автобусным маршрутом № 52 «Областная больница – Исаково».

Для экономии своих средств горожане могут воспользоваться сервисом «Единый пересадочный билет», срок действия 60 минут – за 25 рублей или 90 минут за 34 рубля. Число пересадок в течение оплаченного времени не ограничено. Сервис доступен для держателей транспортных карт.

Не действует на маршрутах автобуса №15, №16 «ЧМК – ЮУрГУ».

Подробное расписание движения доступно на сайте: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/

Челябинск, Виктор Елисеев

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