В Озерске «могильных дел мастера» расклеили рекламу на могилах

Жителей южноуральской «запретки» возмутила реклама, расклеенная на могильных плитах родственников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекламу, наклеенную скотчем на могилах местного кладбища, обнаружила во время посещения места упокоения жительница ЗАТО Озерск. Фото с возмутившей ее рекламой женщина разметила в социальных сетях.

«Люди добрые! Это что ж творится! Объявления уже на могилах клеят, – прокомментировала снимок горожанка. – Моральные уроды, ничего уже не стыдятся!" Возмущение озерчанки разделили и другие южноуральцы.

Женщине посоветовали обратиться с прокуратуру с требованием привлечь к ответу нечистоплотных рекламистов. «Пишите смело в прокуратуру заявление... Это чистая уголовщина. Подобное надо в зачатках выявлять, и по зубам хорошо давать... Это из тех, кто в принципе не имеет никакой морали...", – написал один из жителей Челябинской области.

Интересно, что в фирме, услуги которой рекламируют на грани вандализма и надругательства над могилами, в подобном шаге ничего неблаговидного не видят. «Звонили им. Говорит, что клеили на те памятники, где плохо видно надписи. Стал на меня голос повышать... Якобы, никакого вреда памятнику от этого», – рассказала озерчанка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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