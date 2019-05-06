В Магнитогорске запустили уникальное производство

В индустриальном парке ММК построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках подписанного шесть месяцев назад трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ММК-Индустриальный парк», ООО «Завод металлургических раскислителей» и АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей.

Проект реализован на площадке индустриального парка ММК (Магнитогорск). В новое производство на первом этапе ООО «Завод металлургических раскислителей» инвестировало 70 миллионов рублей, создав при этом 30 новых рабочих мест.

Продукция завода уникальна, производится на основе собственного ноу-хау и применяется для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объем производства составляет до 10 тысяч тонн раскислителей в год. Поставки готовой продукции завода нацелены как на отечественный рынок, так и на экспорт, в частности, в страны СНГ, Европы и Азии.

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот – обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приняло решение о софинансировании проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

Челябинск, Виктор Елисеев

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