В Челябинске «скорая» ехала на вызов четыре часа

В Челябинске в майские праздники бригада скорой медицинской помощи приехала к пациенту через 4 часа после вызова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 5 мая. Об этом директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский рассказал на своей странице в соцсетях.

По словам челябинца, плохо себя почувствовал его родственник. Вызвали скорую медицинскую помощь. Однако, ожидание врачей, мягко говоря, затянулось.

Спустя несколько часов ожидания, разъяренный горожанин разразился гневной отповедью в соцсетях. «На момент публикации этого поста Скорая челябинская помощь едет ко мне 2 часа 57 минут. В США время реагирования – 5 минут. @alexeytexler.official не стоит ли задуматься?", – возмутился Илья Коломейский.

В итоге, «скорая» все-таки добралась до пациента. Примерно через 4 часа после того, как поступил вызов.

В пресс-службе мэрии признали, что медики добирались слишком долго. При этом чиновники настаивают: сотрудники «скорой» действовали в четком соответствии с правилами, утвержденными Минздравом, и «медлительность» медиков объясняется огромным числом вызовов и относительной легкостью недомогания горожанина в данном случае.

«С момента поступления указанного вызова и до момента, когда бригада прибыла на место, на Станцию скорой помощи поступило еще 180 вызовов, включая экстренные, то есть той категории срочности, где есть угроза жизни, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Существует приказ Минздрава РФ №388, в котором очень досконально расписан порядок оказания скорой помощи. В том числе, в этом документе прописано, что при получении вызова, основываясь на жалобы пациента, автоматически присваивается категория срочности. Указанный вызов получил 7-ю, самую низкую, категорию срочности, и был обслужен в порядке очередности первой освободившейся бригадой. Медицинский осмотр был произведен, от госпитализации пациент отказался».

Однако, возмутила Илью Коломейского не только медлительность врачей. В медучреждениях города сформировалась в корне порочная система, настаивает он. «Самостоятельно приехать тоже нельзя. Система так построена, что когда тебя везут на машинке, то примут-расцелуют, позаботятся. А когда сам приехал – не нужен никому», – сетует горожанин.

Илья Коломейский намерен обратиться в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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