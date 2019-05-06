За выходные на Южном Урале выгорело 700 гектаров леса

В первые пять дней мая в Челябинской области зафиксировано 67 лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с 1 по 5 мая было в регионе зафиксировано 501 возгорание травы на общей площади более 1200 га. Для ликвидации данных возгораний только от «чрезвычайного» ведомства было задействовано 2469 человека и 726 единиц техники.

Помимо этого, на территории области возникло 67 лесных пожаров, для борьбы с которыми было привлечено 782 человека, 276 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, в том числе подразделения областной противопожарной службы и главного управления лесами Челябинской области. Общая площадь, пройденная огнем, составила 682,5 га.

Напомним, с 1 мая на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. За нарушение его требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей, влекут уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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