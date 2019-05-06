В Челябинской области годовалый малыш погиб, выпав из окна

В Магнитогорске годовалый ребенок получил смертельные травмы, выпав из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшее воскресенье, 5 мая, в одной из квартир третьего этажа дома на улице Вокзальная.

«По предварительной информации, мама оставила ребенка в детской кроватке, которая стояла около окна, – пишет «Верстов.Инфо». – Женщина отлучилась на пару минут, а когда вернулась ребенка уже не было. Выглянув в окно, она увидела его внизу на тротуаре».

С серьезными травмами однолетнего малыша доставили в больницу. Однако, спасти его медикам не удалось.

В настоящее время прокуратура региона и следственное управление СКР по Челябинской области проводят проверку по факту смерти мальчика. Известно, что в семье воспитывается еще трое детей 2008, 2011 и 2013 годов рождения. Они помещены в социально-реабилитационном центре. Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию малолетних детей.

По информации издания, женщина воспитывает детей одна. Ее муж отбывает наказание в местах лишения свободы. При этом горожанка характеризуется удовлетворительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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