В Челябинске мать с ребенком на ходу выпали из маршрутки

В Челябинске водитель маршрутного такси на ходу «потерял» пассажирку с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, у дома №73 на улице Бажова в Тракторозаводском районе областного центра.

В 19:15 у микроавтобуса «Форд», следовавшего по маршруту №23 (ООО «Кумир-Автолайн»), при повороте налево открылась дверь, и из маршрутки выпали 24-летняя женщина со своей двухлетней дочерью. С травмами горожанку госпитализировали в больницу, малышке рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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