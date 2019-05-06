Магнитогорского депутата объявили в розыск за отказ прийти в суд

В Челябинской области объявили в розыск депутата магнитогорского парламента, игнорировавшего суд над ним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, постановлением Ленинского районного суда Магнитогорска от 6 мая 2019 года, депутат Магнитогорского городского собрания депутатов, бывший главный врач МУЗ «Городская больница №2» Артем Черепанов объявлен в розыск, в связи с тем, что скрылся от суда.

Напомним, нардепа задержали в октябре 2017 года. По версии следствия, магнитогорец с 2012 по 2017 год, занимая должность главного врача городской больницы, устанавливал подчиненным необоснованно завышенные стимулирующие выплаты. В «благодарность» они передавали часть полученной суммы руководителю.

Однако, этого главврачу оказалось недостаточно. Еще он получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников.

Кроме того, магнитогорец устроил в платную палату медицинского учреждения свою тяжело больную родственницу. Правда, ни копейки за это не заплатил. Зато приобретал за счет больницы дорогостоящие лекарства для нее.

В итоге ущерб учреждению и администрации города оценили в 35 миллионов рублей. Частично Черепанов вину признал. Но только в части помощи родственнице. Правда, затраты на ее лечение составили лишь порядка 200 тысяч рублей.

Также депутат обвиняется в том, что с 2013 по 2017 год регулярно получал взятки от директора коммерческой организации, взамен помогая заключать контракты с его фирмой как единственным поставщиком. Всего, по версии следователей, он получил от коммерсанта более 650 тысяч рублей (10% от суммы «гарантированных» им муниципальных контрактов).

Уголовное дело экс-главврача 4 марта нынешнего года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска. С тех пор трижды назначалось начало судебного заседания. Однако, обвиняемый не счел необходимым появиться в суде ни разу.

Теперь суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об объявлении Черепанова в розыск и изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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