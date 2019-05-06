В Челябинской области заканчивается отопительный сезон

На Южном Урале завершается отопительный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, сегодня, 6 мая, отопление будет отключено в 21 муниципальном образовании Челябинской области. А полностью на летний режим регион перейдет 15 мая.

Ранее отопительный сезон был завершен в восьми городах и районах Южного Урала. Первыми, кто прекратил подачу тепла в жилые дома, были коммунальщики Каслинского района. У них отопительный сезон закончился 29 апреля. Также тепло уже отключено в Троицке, Кизильском, Нагайбакском, Пластовском и Чесменском районах.

С 6 мая батареи начнут остывать в 21 муниципалитете, среди которых самые крупные города области: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Озерск, Карабаш и другие.

Еще пять муниципальных образований – Златоуст, Аргаяшский, Кусинский, Сосновский и Уйский районы – завершат отопительный период 7 мая. Чебаркуль, Карталинский и Увельский районы планируют отключение тепла на 8 мая.

С учетом погодных условий ожидается, что полностью отопительный сезон в Челябинской области будет завершен 15 мая.

По закону решение о завершении отопительного сезона принимает глава муниципального образования. Одним из важных условий при этом является установление стабильной среднесуточной температуры не ниже плюс 8 градусов Цельсия на протяжении пяти суток.

Между тем, в Челябинске отключать отопление должны были еще вчера, 5 мая. Это следовало из соответствующего документа, подписанного главой города Владимиром Елистратовым. Однако, несмотря на +25 днем, этого не произошло. Почему коммунальщики проигнорировали указание городских властей, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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