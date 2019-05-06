Полиция начала проверку истории с участием глав южноуральских муниципалитетов и вице-губернатора

Южноуральский полицейский главк выясняет, кто мог звонить главам районов и требовать денег от имени замглавы региона Руслана Гаттарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию и прокуратуру обратился сам Гаттаров.

Чиновник рассказал, что неизвестные звонили главам Чесменского, Брединского, Ашинского, Варненского, Кизильского и Еткульского районов, а также главврачам райбольниц. При этом голос звонившего было до смешения похож на голос самого вице-губернатора.

Адресату сообщали, что в район направляется комиссия из Москвы. Чиновников просили принять гостей, как следует: подготовить подарки, организовать банкет, а также... закинуть энную сумму на продиктованный номер сотового телефона.

При этом к звонку главе Кизильского района Александру Селезневу неизвестные подготовились особенно тщательно: вспомнили про смерть на ступенях районной больницы 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и заявили, что комиссия едет проверять информацию о том, что сметь пенсионера наступила из-за неоказания ему медицинской помощи. Отметим, что о готовящейся столичной инспекции 22 апреля сообщило региональное министерство здравоохранения.

В остальных случаях о поводе визита столичной комиссии не говорили. При этом просили положить на номер сотового 10 тысяч рублей. Правда, количество телефонов от случая к случаю разнилось.

Теперь главы настаивают, что достаточно быстро раскрыли мошенников и сами обратились в правоохранительные органы. А полиции и прокуратуре предстоит выяснить, кто решил «поиграть в вице-губернатора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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