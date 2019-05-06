Южноуральцу предъявили обвинение в убийстве пяти человек

Обвиняемого в жестоком убийстве пятерых человек в Нязепетровске отправили в СИЗО.

Как сообщал ранее «Новый День», тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В тот же день задержали местного жители. Южноуралец признался лишь в убийстве хозяина дома. Женщин и ребенка, по его словам, убил сам хозяин.

Однако, следователи склоняются к другой версии. «Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности подозреваемого к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, в связи с чем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статья 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего)", – рассказали в силовом ведомстве.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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