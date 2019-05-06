В центре Челябинска закроют движение транспорта

В Челябинске полностью закроют движение транспорта в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 7 мая, в 19:00 в городе пройдет генеральная репетиция торжественного построения с прохождением военной техники, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для обеспечения безопасности в центре Челябинска будет закрыто движение транспорта.

Движение автотранспорта будет закрыто примерно с 18:00 до завершения генеральной репетиции на следующих улицах:

по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до Воровского;

по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;

по улице Тимирязева на участке от улицы Цвиллинга до Елькина;

по улице Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева;

по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы.

Общественный транспорт также будет работать в особом режиме. С 17:00 до 21:30 движение будет перекрываться либо ограничиваться.

Жителей города просят заранее планировать маршруты передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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