В Челябинской области перспективного единоросса застали на сцене с фаллоимитатором

Одного из лидеров единороссов Верхнего Уфалея обвинили в двусмысленном поведении на сцене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из проблемнейших городов Челябинской области – Верхнем Уфалее – разгорается секс-скандал с явным политическим окрасом. Его героем стал актер театра «Вымысел» Алексей Шолохов, сыгравший одну из ролей в спектакле «Пьеса №3».

«В одной из сцен спектакля зрителей ждет появление на сцене одного из перспективных лидеров Шолохова с еще одним мужским половым органом – на ремне. И этот предмет не заправлен в штаны, он вполне себе торчит наружу. Такое изделие продается в специализированных магазинах и называется страпон, от английского выражения strap-on, то есть «на ремне», – пишет сайт «Уфалейка.ру».

И все бы ничего: современное искусство многолико и, порой, весьма провокативно. Но дело в том, что Алексей Шолохов – не рядовой актер театра, а еще и член городского политсовета «Единой России», руководитель местного отделения «Молодой гвардии «Единой России», а заодно – и молодежного крыла прогубернаторского движения «За возрождение Урала». Кроме того, он является помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова. Сейчас в ситуации разбираются сразу на нескольких уровнях «партии власти».

Есть, впрочем, в скандале свои нюансы. Спектакль «Пьеса №3» поставлен по пьесе крымского драматурга Владимира Горбаня, и в театре настаивают, что никаких скабрезностей в постановке нет. Спектакль повествует о маленьком странствующем театре, вынужденном ради хлеба насущного выступать в угоду невзыскательной публики. И вот, по ходу действия, труппа попадает в замок состоятельного аристократа, склонного к сочинительству графоманских пьесок.

Актеры вынуждены ставить эти «шедевры». Тогда-то автор и составляет персонажа Шолохова надеть фаллоимитатор. Это становится последней каплей, и труппа с возмущением покидает замок графомана.

В театре «Вымысел» настаивают, что спектакль – не какая-то пошлятина, а постановка, призванная задуматься об упадке эстетических вкусов и трагичности существования художника в таком мире. И хотя на афише указан возрастной ограничитель «18+», ни о каком эпатаже или «игре ниже пояса» нет и речи. Однако секс-скандал уже набирает обороты.

Кстати, осенью следующего, 2020 года, в Верхнем Уфалее должны пройти выборы в местное собрание депутатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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