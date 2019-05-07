Полуторогодовалый малыш погиб в огне во время поминок

В Еткульском районе пожарный нашли на пепелище тела полуторогодовалого ребенка и двух женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 6 мая, в деревне Кузнецово Еткульского района.

На центральный пункт связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом. К месту были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС. К моменту прибытия первого пожарного расчета происходило открытое горение деревянного жилого дома, из которого до приезда огнеборцев успел выбраться проживающий в нем мужчина.

«Со слов хозяина стало известно, что в доме находятся его родственники, приехавшие из Еманжелинска на поминки. Огнеборцы незамедлительно включились в звено газодымозащитной службы, проникли в дом и в пристрое обнаружили тело мальчика 2017 года рождения. Позже были обнаружены тела двух женщин, 1958 и 1983 годов рождения. Сотрудники МЧС работали с риском для жизни: дому, объятому пламенем, угрожало обрушение кровли. Что и произошло через некоторое время», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для выяснения причин произошедшего в район ЧП под руководством заместителя начальника главного управления МЧС России по Челябинской области Эдуарда Дорожкина выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Для работы с родственниками на место прибыл психолог 6-го отряда федеральной противопожарной службы.

Причина возгорания устанавливается. Для ликвидации последствий пожара от МЧС России были задействованы 23 человека, 7 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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