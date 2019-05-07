В Челябинской области медиков военного госпиталя оставили без зарплаты

Руководство военного госпиталя в Трехгорном держало медиков на голодном пайке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона провело проверку соблюдения трудового законодательства в ФГКУ «143 военный госпиталь» ФМБА России.

Установлено, что в нарушение требований закона задолженность по заработной плате перед 264 работниками составила более 22 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре. В этой связи прокурором ЗАТО Трехгорный в адрес и.о. начальника военного госпиталя внесено представление об устранении нарушений закона, объявлено предостережение.

В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер задолженность перед работниками полностью погашена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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