В Челябинске заблокировали аукцион по благоустройству набережной к саммитам

ФАС приостановила конкурсные процедуры по ремонту территории набережной, прилегающей к Государственному музею Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в антимонопольное ведомство поступили жалобы на аукцион по ремонту прилегающей территории Государственного исторического музея Южного Урала.

Жалобы на нарушения законодательства о контрактной системе подали ООО «Стройресурс» (Нижний Новгород) и ООО «Реал» (Санкт-Петербург). В связи с поступлением жалоб определение поставщика в части заключения контракта приостановлено.

Заказчиком аукциона по выполнению работ по капитальному ремонту прилегающей территории является ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала». Начальная цена контракта составляет 20,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указано получение субсидии в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru на участие в аукционе, объявленном 10 апреля 2019 года, подано 9 заявок.

«Обратившиеся с жалобами компании полагают, что заказчик при проведении закупки нарушил Закон о контрактной системе. Так, ООО «Реал» сообщило, что документация об электронном аукционе содержит информацию о применяемых при выполнении работ конструкциях и материалах с указанием товарного знака без слов «или эквивалент». Хозяйствующий субъект сообщил, что такие действия заказчика ограничили возможность предложить конструкции и материалы с другими товарными знаками и, соответственно, не позволили подать заявку на участие в аукционе», – рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

ООО «Стройресурс» указывает, что заказчик не установил дополнительные требования к участникам, которые предъявляются при проведении закупок отдельных видов товаров, работ и услуг. Кроме того, в жалобе компании говорится о несоответствии положения документации механизму борьбы с недобросовестными участниками, предлагающими необоснованное снижение цены контракта, путем введений антидемпинговых мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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