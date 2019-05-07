Жителей южноуральского поселка бросили без отопления

Несколько сотен южноуральцев отключили от системы отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, движение взяло на контроль ситуацию с отключением 150 домов в поселке Бреды от центрального отопления. Общественники направили обращение в региональную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям администрации Брединского района.

По словам местных жителей, с мая 2019 года стационарная котельная в поселке навсегда прекратит работу. Оповещения о скором отключении от центрального отопления пришли жителям улиц Пристанционная, Станционная, Победы. Людям придется запасаться обогревателями и грелками к ближайшей осени либо проводить газ в дома за свой счет. По предварительному расчету, газификация одного дома обойдется минимум в 150 тысяч рублей, для поселка, где много пенсионеров, это огромная сумма.

«Вывод из эксплуатации тепловых сетей без согласования с людьми – это недопустимо. Вручение собственникам домов оповещений о выводе тепловой сети из эксплуатации не является доказательством получения от них согласия. По закону «О теплоснабжении» лица, нарушившие установленный порядок согласования вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации, обязаны возместить убытки, причиненные муниципальному образованию, организациям или людям», – говорит представитель общественной организации.

Отметим, что данная проблема в регионе носит системный характер. Ранее ОНФ взял на контроль аналогичную ситуацию в поселке Баландино, где помимо отопления жители лишились воды и канализации. В дело после сигнала общественников вмешалась региональная прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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