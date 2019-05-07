«Фортум» в Челябинске поймали на многочисленных экологических нарушениях

В деятельности Челябинской ТЭЦ-2 природоохранная прокуратура выявила множество нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра проверила исполнение природоохранного законодательства Челябинской ТЭЦ-2 Филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум». По результатам проверки выявлены нарушения обязательных экологических требований в процессе хозяйственной деятельности.

«Челябинская ТЭЦ-2 не осуществляет предусмотренный План-графиком производственный экологический контроль за соблюдением нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках котлотурбинного цеха № 0001 и № 0002 по веществам: азота диоксид; азота оксид; углерод (сажа); сера диоксид-ангидрид сернистый; углерода оксид; бенз(а)пирен; угольная зола, в том числе в период наступления неблагоприятных метеорологических условий на территории города Челябинска», – заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения порядка накопления и складирования ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства, отнесенных к I классу опасности, размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан.

Также предприятие осуществляет сброс сточных вод в озеро Первое с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по фторид-иону, сульфатам, железу, меди и др.

Негативное влияние сброса сточных вод при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия ЧТЭЦ-2 на качество природной воды озера наблюдается по взвешенным веществам, нефтепродуктам, хлоридам, сульфатам и характеризуется увеличением концентрации указанных компонентов в сравнении с фоновыми концентрациями озера.

В нарушение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не установлена окончательная санитарно-защитная зона для объекта размещения отходов – золошлакоотвала, не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на окончательную санитарно-защитную зону указанного объекта.

В связи с нарушениями федерального законодательства в отношении ПАО «Фортум» прокуроом возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные контрольно-надзорные органы.

Генеральному директору ПАО «Фортум» внесены представления об устранении нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях и представлений находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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