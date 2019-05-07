ГИБДД будет эвакуировать все припаркованные в центре Челябинска авто

Челябинцам рекомендовали не парковаться в центре Челябинска 8 и 9 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, челябинцам рекомендуют 8 и 9 мая не парковать свой транспорт на проспекте Ленина на протяжении от улицы Лесопарковой до улицы Свободы.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий будет осуществляться эвакуация транспорта с указанного участка улицы», – предупредили горожан.

Кроме того, 9 мая на период проведения Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» будет закрыто движения транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Свободы. Движение будет организовано в объезд по прилегающим улицам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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