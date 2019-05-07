Областной суд отказывается рассматривать дело сити-менеджера Челябинска из-за препятствий

Челябинский областной суд направил в Верховный Суд РФ материалы уголовного дела в отношении Сергея Давыдова.

Как уже сообщал РИА «Новый День», экс-главу администрации Челябинска задержали 29 сентября 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии.

Давыдов пошел на сотрудничество со следствием и признал свою причастность к преступным схемам, после чего его выпустили из СИЗО, а сумма ущерба в ходе расследования снизилась до 11 миллионов рублей, который Давыдов возместил. Исходя из этого, представители следствия ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд просьбу удовлетворил и назначил бывшему сити-менеджеру штраф в размере 40 тысяч рублей.

Однако 13 марта этого года прокуратура направила в Челябинский областной суд апелляционное представление об отмене вердикта «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона». Сегодня Челябинский областной суд попросил вышестоящую инстанцию решить вопрос об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, «поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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