Экс-руководители полиции Златоуста, потратившие премии подчиненных, получили условные сроки

Суд огласил приговор начальнику ОМВД Златоуста и его заму, потратившим премии сотрудников на нужды отдела и себя, любимых.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал бывшего начальника ОМВД России по Златоусту и бывшего заместителя начальника ОМВД – начальника полиции виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, в 2016-2017 годах высокопоставленные полицейские издавали приказы о выплате разовых денежных премий подчиненным сотрудникам в размере от 15 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, а затем требовали вернуть часть из этих средств, ссылаясь на недостаточное финансирование и нехватку материально-технических ценностей, необходимых для выполнения оперативно-служебной деятельности и достижения результатов, поставленных руководством.

За период с 14 декабря 2016 по 31 января 2017 года подчиненные вернули руководству, в общей сложности, 2 миллиона 175 тысяч рублей. На эти деньги в течение 2017 года начальник ОМВД и его зам приобретали материальные ценности, необходимые для выполнения оперативно-служебных задач отдела.

За период с 1 декабря 2017 по 31 января 2018 года полицейское начальство «вернуло» себе 657 тысяч премиальных рублей. Эти деньги высокопоставленные полицейские потратили уже на себя.

Подсудимые как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании вину признали в полном объеме, причиненный преступлением ущерб возместили.

Суд приговорил каждого из экс-полицейских к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в течение года после истечения срока наказания они не смогут занимать должности в органах государственной власти.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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