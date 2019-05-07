В Челябинске остановили аукцион на установку дорожных знаков и светофоров

Антимонопольщики приостановили торги по замене оборудования системы управления дорожным движением и средств регулирования дорожным движением Челябинска на полмиллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступила жалоба от регионального общественного объединения общественной организации «СТОПкартель» (Нижний Новгород) на действия управления дорожного хозяйства Челябинска.

Управление выступает заказчиком аукциона на выполнение работ по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением в городе и средств регулирования дорожным движением с целью привлечения к Национальному стандарту. Начальная цена контракта составляет 537 миллионов рублей. Закупка объявлена 19 апреля.

В своей жалобе общественники указывают на неправомерное объединение в один лот в рамках одной закупки строительных работ на всей территории улично-дорожной сети Челябинска (установку пешеходных, барьерных и тросовых ограждений, установку, замену дорожных знаков, отдельных элементов их крепления), нанесение горизонтальной и вертикальной разметки по маршрутам передвижения делегаций за 30 дней до начала ШОС и саммита БРИКС 2020 года, а также работ по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением.

По мнению общественной организации, такие действия заказчика ограничивают количество участников торгов. Так, не все участники, имеющие опыт работы по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением, могут иметь опыт строительных работ и являться участниками в соответствующем СРО, иметь технику, опыт нанесения дорожной разметки и опыт замены дорожных знаков.

Также общественники сообщили, что в документации содержится указание на выполнение работ одновременно во всех районах города. При этом заказчик и уполномоченный орган не представили доказательств, подтверждающих необходимость выполнения всех работ в рамках единого технологического процесса.

«По мнению подателя жалобы, данную закупку необходимо разделить – отдельно на работы по нанесению дорожной разметки, на работы по замене дорожных знаков и на работы по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением. В противном случае действия заказчика приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на торгах, в том числе созданию участникам торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия», – уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«СТОПкартель» просит признать в действиях заказчика нарушение законодательства о контрактной системе и аннулировать закупку.

Заседание комиссии Челябинского УФАС России по жалобе общественной организации назначено на 15 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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