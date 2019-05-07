В Челябинске во второй раз отменили итоги торгов на ремонт дорог

Антимонопольщики во второй раз отменили итоги аукциона по ремонту дорог в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило, что управление дорожного хозяйства Челябинска не полностью исполнил требования ранее выданного предписания.

Управлению необходимо внести изменения в документацию об аукционе, устранив тем самым выявленные антимонопольным органом нарушения законодательства о контрактной системе.

Напомним, начальная цена контракта закупки по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 827 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения первой поданной жалобы на действия заказчика от ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» (8 апреля), признанного ранее победителем аукциона, Челябинское УФАС России указало на отсутствие в контракте конкретной информации о четких и однозначных адресных ориентирах участков дорог, подлежащих ремонту. В результате потенциальные подрядчики не имели возможности оценить предстоящую в рамках исполнения контракта работу.

Кроме того, в документации отсутствовали требования к материалам, которые необходимо использовать при исполнении контракта, в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС России Влада Ливончик сообщила, что полное и всестороннее описание потребностей заказчика прежде всего направлено на предупреждение дальнейших рисков отказа подрядчика от исполнения контракта или споров по контракту, что может привести к увеличению сроков ремонта дорог или неприемке выполненных подрядчиком работ.

Ведомство предписало заказчику отменить результаты проведенной конкурентной процедуры, внести соответствующие изменения в документацию об аукционе и продлить срок приема заявок на 7 дней.

Челябинское УФАС России 6 мая в ходе проведенной внеплановой проверки установило, что требования о внесении изменений в документации относительно описания объекта закупки и условий исполнения контракта исполнены не были. Теперь заказчику вновь необходимо отменить итоги аукциона, согласно которым в этот раз победителем было признано ООО «Нижавтодорстрой», и снова продлить срок приема заявок на 7 дней.

Должностное лицо заказчика за неисполнение предписания антимонопольного органа, а также за допущенные нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки будет привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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