Интересное кино: с помощью сайта южноуральского губернатора продвигают совсем другого человека

В Челябинске разгорается скандал вокруг официального сайта губернатора: человек, не следящий за новостями, может решить, что руководит регионом не Алексей Текслер, а Руслан Гаттаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на запрос «губернатор Челябинской области официальный сайт» поисковик «Яндекса» выдает для стационарного компьютера вот такой ответ:

Основными рубриками сайта, по версии «Яндекса», являются «Биография», «Пресс-центр», «Новости» и почему-то «Гаттаров Руслан Усманович» (активная ссылка ведет прямиком на страницу вице-губернатора, курирующего в числе прочего «вопросы в области развития информационных технологий с учетом обеспечения устойчивости и функционирования информационной безопасности в Челябинской области и технической защиты информации»).

На мобильных устройствах картинка выглядит иначе, но Гаттаров все равно опережает прочих равных и даже первого вице-губернатора Редина.

В правительстве Челябинской области утверждают, что вопрос, почему так происходит, нужно адресовать исключительно к «Яндексу» – сотрудники сервиса сами решают, какие рубрики выносить в приоритет.

Однако разработчики сайтов говорят, что именно представитель сайта сообщает сервису список приоритетных рубрик. Возможен так же вариант, что в Интернете началась активная кампания по продвижению определенного имени, и «Яндекс» среагировал подобным образом.

Кстати, поисковик Гугла при аналогичном запросе ни о Гаттарове, ни о других заместителях губернатора не вспоминает.

Челябинск, Светлана Намская

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