Мусорный апокалипсис: на Южном Урале горят свалки и контейнерные площадки

Южноуральцы жалуются на горящий мусор на свалках и контейнерных площадках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие сутки (7 мая) в Челябинской области зафиксировано 171 возгорание бытовых отходов. Таковы данные пресс-службы регионального ГУ МЧС. В их тушении принимали участие от МЧС 513 человек, 171 единица техники.

Подтверждают информацию ведомства и сами южноуральцы. По словам жителей области, отходы горят как на контейнерных площадках, так и на свалках. Напомним, что на минувшей неделе горела свалка в Магнитогорске. При этом, задымление было таким, что организация, занимающаяся строительными работами рядом с полигоном, вынуждена была на несколько дней прекратить работу: сотрудники падали в обморок от удушья.

Некоторые возгорания представляют угрозу и для лесного массива. Так, жители Рощино рассказали о загоревшемся мусора недалеко от Ужовского бора. Инцидент произошел вчера. Рощинцы самостоятельно справились с возгоранием, начавшемся в мусорном контейнере и распространившемся на сухую траву. При этом южноуральцы недоумевают: кому пришло в голову установить контейнер рядом с памятником природы.

Напомним, с 1 мая в Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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