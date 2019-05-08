Противникам строительства Томинского ГОКа начали открыто угорожать

Противостояние РМК, строящего под боком у Челябинска горно-обогатительный комбинат, и противников этого строительства вышло на новый уровень. Активистам движения «Стоп ГОК» начали открыто угрожать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 мая в 21:22 неизвестный позвонил Вере Савченко и, используя ненормативную лексику, пытался запугать женщину, принимающую активное участие в информационной кампании против Томинского ГОКа, обещая ей серьезные проблемы и с законом в том числе.

«Считаем, что угрозы связаны с общественной деятельностью Веры Дмитриевны, – заявили в движении. – Угрозы воспринимаем реально. В настоящее время готовим заявление в полицию и требуем самого тщательного расследования произошедшего».

«Большинство наших проектов направлено на информирование сограждан (молодогвардейцы умерли, но дело их живет), на поддержание в челябинцах активности (СтопГОК живет и будет продолжать свое правое дело), на привлечение в наши ряды новых неравнодушных, –комментирует ситуацию Вера Савченко. – Вот и делаем выводы: наша власть возражает против информирования людей и донесения информации о реальном положении дел на федеральный уровень. Граждане пусть Лещенко слушают, а наверху пусть думают, что местные чиновники и врио со своими обязанностями справляются».

«Если угрожать начали, значит, опасаются данных акций. Значит, эти акции могут быть действенными. Интересно, а что такое хотели сделать активисты СТОП ГОКа, что так сильно напугало РМК или их кураторов в органах? Что так напрягло, раз они обозначились и тем самым выдали себя и свою слежку за активистами?», – выдвигают свою точку зрения другие участники движения.

«Конечно, это звонит человек подкупленный. Только мне вот интересно, он другим воздухом будет дышать или дети его не будут пить отравленную воду? Рубит сук, на котором сидит. Когда болеть будет сам или его дети, что интересно он скажет? Никаких денег не хватит на поправку здоровья после».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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