Жителей взорвавшегося дома в Магнитогорске начали штрафовать за неоплату коммуналки

Власти Магнитогорска заявили, что с жителей взорвавшейся многоэтажки никто не снимал обязанности по оплате коммунальных счетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители магнитогорской многоэтажки, в которой 31 декабря 2018 года прогремел взрыв, получили квитанции на оплату за услуги ЖКХ с долгом за все прошедшие месяцы нового года и пеней.

При этом в мэрии Магнитогорска настаивают: платежки – не издевательство, а очередной этап воспитания в горожанах чувства собственника. «Люди имеют право прибыть сюда и проживать здесь, – цитирует «Снег.tv» заместителя начальника управления магнитогорским ЖКХ Евгения Слепова. – Часть жильцов отказываются по тем или иным причинам проживать здесь, но тем не менее они являются собственниками данного имущества, помимо квартир, находящихся в их собственности, они являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное общее имущество необходимо обслуживать».

Во время встречи с возмущенными жителями чиновник лишь пообещал пересчитать платежи за воду, газ и эксплуатацию лифта – в некоторых подъездах эти услуги недоступны до сих пор. По остальным графам у мэрии к коммунальщикам нет вопросов.

Напомним, утром 31 декабря прошлого года в одном из подъездов многоэтажки произошел взрыв. В итоге обрушился один из подъездов дома. Под завалами погибли 39 человек.

Тогда власти Магнитогорска обещали, что начисление коммунальных платежей возобновиться лишь после того, как дом будет признан пригодным для проживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.19

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