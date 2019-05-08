На Южном Урале бушует крупный лесной пожар

Пожар в Брединском районе охватил больше трех тысяч гектаров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 24 лесных пожара на площади 878,67 гектара.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. На тушении было задействовано 476 человек и 160 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 260 лесных пожаров на площади 3292,73 гектара.

«На территории Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, обстановка тяжелая. Для возникновения пожара, при таких условиях, будет достаточно одного окурка, выброшенного из окна. Любые действия с огнем на поле, в лесу или рядом с ним могут иметь страшные последствия. Впереди длинные майские праздники, погодные условия останутся без изменений. Я прошу всех жителей и гостей области быть бдительными, подойти к этому вопросу максимально серьезно и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», – сказал исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

На сегодняшний день на территории Брединского лесничества на тушении крупного лесного пожара работает 130 человек и 43 единицы техники. Площадь пожара, по предварительным оценкам, около 3 тысяч гектаров. На территории Чебаркульского лесничества на площади 500 гектар локализован крупный лесной пожар.

Напоминаем, что с 1 мая на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим. Ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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