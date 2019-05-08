В аварии под Челябинском погибли четыре человека

В лобовом столкновении на дороге в Копейске погибли четыре человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, страшная авария произошла сегодня около 09:45 на 35 км автодороги «Восточный обход города Челябинска» на территории Копейского городского округа.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем «Лексус», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро», после чего произошло возгорание автомобиля «Лексус», – рассказали в силовом ведомстве.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля Лексус скончались на месте происшествия. В автомобиле Митсубиси погиб пассажир, его водитель госпитализирован.

В настоящие время сотрудниками ГИБДД на месте ДТП проводятся регулировочно-распорядительные действия. По факту происшествия следственными органами проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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