В Челябинской области школьница выхватила двухлетнюю малышку из-под тепловоза

На Южном Урале школьница спасла двухлетнюю девочку от гибели на железнодорожных путях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от железнодорожного переезда в Сатке.

Ученица четвертого класса одной из местных школ возвращалась из магазина, когда услышала гудок тепловоза. В это время на рельсах она увидела свою двухлетнюю соседку, в одиночестве перебирающуюся через железнодорожные пути, и несущуюся на нее железную махину.

11-летняя саткинка не растерялась, скатилась по насыпи, схватила малышку и отпрыгнула с путей. Как пишет «В Сатке.ру», девочки оказались на обочине буквально перед тем, как мимо них пронесся тепловоз.

По данным издания, малышка воспитывается в неблагополучной семье. Отец с ней и ее шестилетней сестрой не живет, а мама и бабушка злоупотребляют спиртным. На железнодорожных путях она оказалась, когда ее «воспитательницы» в очередной раз выпивали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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