На Южном Урале арестовали участников ОПГ, выводившей деньги за рубеж

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 500 млн рублей. Задержаны несколько участников организованной преступной группировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской таможни, предприятие заключило договор с фирмой из Киргизии на импорт промышленного оборудования. 565 млн рублей были перечислены поставщику. Но товар таможенных процедур не прошел. Несмотря на то, что сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, никаких действий по возвращению перечисленных денег предприятие не предпринимало.

В ходе разбирательства выяснилось, что фирма-заказчик оформлена на подставное лицо.

«Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере)», – сообщили в таможне, добавив, что это не единственный эпизод незаконного вывода денег за рубеж: в прошлом году те же люди перечислили на иностранные счета 35 млн рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.05.19

В Челябинской области школьница выхватила двухлетнюю малышку из-под тепловоза. / ЦБ назвал свой «вклад» в развитие экономики: убытки за 2018 год составили почти полтриллиона рублей. / В аварии под Челябинском погибли четыре человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»