Южноуральский минстрой опроверг начисление жителям взорванной многоэтажки «лишних» счетов

В правительстве Челябинской области опровергли информацию о получении жителями взорванного дома в Магнитогорске счетов за услуги ЖКХ с начала года.

Как уже сообщал «Новый День», ранее жители магнитогорской многоэтажки, в которой 31 декабря 2018 года прогремел взрыв, пожаловались, что получили квитанции на оплату за услуги ЖКХ с долгом за все прошедшие месяцы нового года и пеней.

В правительстве Челябинской области заявили, что счета за 4 месяца выставляет только региональный оператор капремонта.

«Подъезды с 1 по 6 и с 9 по 12 дома 164 по Карла Маркса признаны пригодными и безопасными для проживания на основе заключения межведомственной комиссии. С 1 апреля 2019 года собственники жилья 5, 6, 9 и 10 подъездов стали возвращаться в свои квартиры. Через несколько недель они получили первые квитанции. В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля 2019 года по факту потребления. За жилищные услуги выставлен счет также с 1 апреля 2019 года – это за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории. Никаких других дополнительных сумм в счетах и пени быть не может. В период с 1 января по 1 апреля 2019 года выставлялись счета только региональным оператором капитального ремонта», – заявили в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.19

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