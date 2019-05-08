Доходное место: челябинские депутаты заработали по четверти миллиарда рублей

Депутаты Челябинской городской Думы отчитались о доходах за 2018 год. Информация размещена на официальном сайте городского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всех заработал предприниматель Виталий Рыльских. Его доход в 2018 году составил 286,9 миллиона рублей. На втором месте застройщик Александр Букреев с 258,8 миллиона рублей. Тройку самых богатых городских парламентариев замыкает вице-спикер думы Илья Мительман, заработавший 141,8 миллиона рублей. А вот доходы председателя Челябинской городской думы Станислава Мошарова оказались относительно скромными – 3,1 миллиона рублей.

Супруги депутатов, как правило, зарабатывали меньше своих мужей. Одно из исключений составила жена Николая Серскова. Со своими 169,9 миллиона рублей она вполне выигрышно смотрится на фоне не только своего супруга, доход которого оказался в полтора раза ниже, но и других парламентариев.

Что касается другого конца списка, то самым бедным депутатом в 2018 году оказался Владимир Шумаков. Если верить его декларации, за год он заработал всего 69 тысяч рублей. Вдвое больше заработал его однопартиец Альберт Каримов – 145 тысяч рублей. На третьем с конца месте расположился единственный представитель оппозиции Константин Нациевский. Пламенный коммунист заработал за год 285 тысяч рублей.

Отметим, что год назад именно Нациевский оказался самым бедным депутатом: его доход за весь 2017 год составил 12 тысяч 300 рублей. Статистически, за год он увеличил свой доход больше, чем кто бы то ни был из его коллег – более чем в 20 раз.

Впрочем, в натуральном выражении успехи некоторых парламентариев выглядят намного более весомо. Так, например, доходы Виталия Рыльских выросли менее чем втрое. Зато рост произошел с 119,7 миллиона рублей до 286,9 миллиона. Но наиболее успешным можно считать Илью Мительмана. Он смог за минувший год приобрести 35 объектов недвижимости, а также увеличить доход почти в семь раз – с 22,3 миллиона до 141,8 миллиона рублей.

Самым же неудачным год оказался для Михаила Дедовича: если в 2017 году он заработал 179 миллионов рублей, то в 2018 – только 55 миллионов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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