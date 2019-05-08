Сотрудник полиции получил условный срок за избиение несовершеннолетнего

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска полиции Челябинска получил 3,5 года за избиение несовершеннолетнего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре прошлого года во время операции «Ночь» в посёлке АМЗ сотрудники ОМОН задержали 17-летнего подростка и доставили его в отдел полиции «Советский».

Там оперуполномоченный уголовного розыска приставил к голове парня травматический пистолет и нажал на спусковой крючок (оружие было не заряжено, но подросток об этом не знал). Потом полицейский, согласно материалам дела, нанёс не менее 20 ударов руками по голове и не менее двух ударов ногой по лицу юноши.

Мать потерпевшего обратилась в прокуратуру. Коллеги оперуполномоченного заявили, что подросток их оскорблял, и за него вступились высокопоставленные знакомые.

Почему следственные действия в отношения несовершеннолетнего проводились без законного представителя подростка, они не уточняли.

Оперуполномоченного признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Испытательный срок ему назначили в течение 4 лет и на 3 года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Челябинск, Павел Зварзин

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