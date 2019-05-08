Кому социалка обуза, а кому – мать родная: челябинские чиновники раскрыли свои доходы

Чиновники мэрии Челябинска раскрыли свои доходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках декларационной кампании глава Челябинска Владимир Елистратов и его подчиненные отчитались о доходах, полученных в 2018 году.

Если верить официальным данным, нынешний градоначальник заработал за год 2,4 миллиона рублей – меньше, чем большинство своих нынешних заместителей. Что странно: до декабря прошлого года Елистратов и сам был одним из вице-мэров, но почему-то его доход даже с небольшой мэрской надбавкой не дотянул до коллег.

В итоге меньше своего сослуживца, а теперь – шефа, получили лишь замглавы города по вопросам градостроительства Владимир Слободской (2,3 миллиона рублей) и вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников (2,1 миллиона рублей). Интересно, что в других регионах чиновники, занимающие подобные должности, зарабатывают больше остальных.

Самым богатым челябинским чиновником оказался замглавы города по социальной политике Игорь Лопаткин, заработавший за год 8,3 миллиона рублей. Это почти в четыре раза больше дохода чиновника в 2017 году (2,2 миллиона рублей). Кстати, не отставала от вице-мэра и супруга: ее доход составил 6 миллионов рублей.

Чуть больше 5 миллионов рублей составил доход заместителя главы, руководителя аппарата Евгения Шинина. Чиновник в 2018 году заработал вдвое больше, чем годом ранее.

А вот первый вице-мэр Наталья Котова оказалась лишь на третьем месте в рейтинге: она задекларировала 4,2 миллиона рублей, немногим больше, чем в 2017 году.

Четвертое место с доходом в 2,8 миллиона рублей заняла замглавы города по экономике Елена Мурзина, тоже незначительно прирастившая благосостояние по сравнению с 2017 годом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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