Глава Южного Урала решил удивить китайцев массовостью и плясками

Делегация Челябинской области на деловом форуме в Китае будет удивлять массовостью и танцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только перелет делегации Челябинской области в Китай и обратно обойдется бюджету региона в 2 миллиона рублей.

А все оттого, что южноуральцы будут самой большой группой из всех регионов УрФО. Так, если Свердловскую область на международной выставке «Экспо Шелковый путь» в городе Сиань (провинция Шаньси) будут представлять 31 человек, а Тюменскую – и вовсе 27, то от Челябинской области в Китай полетят 33 человека.

Компанию врио губернатора Алексею Текслеру составят и. о. вице-губернатора Сергей Сушков, и. о. министра экономического развития Сергей Смольников, сотрудники минэкономразвития и аппарата губернатора, глава Сосновского района Евгений Ваганов. Дело в том, что акцент в презентации региона решили сделать на агропромышленном комплексе: Южный Урал в Поднебесной пока рассматривают исключительно в качестве экспортера сельскохозяйственной продукции.

Однако, дабы расширить представительность делегации, в нее включили представителей ряда медицинских центров и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. В итоге Челябинская область предстанет еще и на площадках, посвященных медицине и образованию.

Но самое интересное, что почти треть делегации региона составят... танцоры. По информации «Знак.ком», в Китай летят 10 артистов ансамбля танца «Урал». Видимо, кто-то в окружении врио губернатора решил, что русские народные танцы сделают сельскохозяйственные облик Челябинской области более аутентичным и привлекательным. При этом, если представители бизнеса (которые тоже будут в составе делегации) оплатят перелет из собственного кармана, то чиновники и мастера художественной пляски полетят за счет бюджета.

По окончании выставки основная часть делегации вернется домой. Сам же Алексей Текслер, его пресс-секретарь и несколько других сотрудников отправятся на встречу глав регионов стран – участниц ШОС в Чунцине.

Челябинск, Виктор Елисеев

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