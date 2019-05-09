День Победы превратился для челябинцев в день проблем (ФОТО)

День Победы превратился для многих челябинцев в день проблем: часть из них подкинула погода, часть – органы правопорядка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у водителей такси день не задался с самого утра: клиенты требовали, чтобы их подвезли как можно ближе к центру, но подъезды к проспекту Ленина были перекрыты. Впрочем, об этом всех предупреждали заранее, но пассажиры все равно ругались.

К полудню начало припекать, и во время парада люди начали падать в обморок: помощь понадобилась четверым взрослым, в том числе беременной, и двум детям. К 14:00 – началу шествия Бессмертного полка стало еще жарче, и медикам пришлось приводить в чувство одиннадцать человек – восемь взрослых и трех детей.

Начались проблемы с движением: улицу Кирова от Братьев Кашириных до Труда обещали закрыть для автотранспорта на весь день, но к 14 часам так и не закрыли, зато запретили движение пешеходов от органного зала «Родина» до краеведческого музея. И весь прилегающий квартал. А поскольку там нет пешеходного перехода через улицу Кирова, людям, внезапно узнавшим, что путь закрыть, приходилось возвращаться на Братьев Кашириных, делая солидный крюк.

К 17 часам разразилась гроза, начался ливень. Люди, гуляющие по Кировке после шествия Бессмертного полка – по официальным данным, в акции приняли участие 80 тысяч человек – разбегаются по магазинам и многочисленным кафе. А когда через полчаса дождь закончился, оказалось, что улица Кирова закрыта совсем – и для транспорта и для пешеходов.

Горожане, надеявшиеся до фейерверка без проблем добраться до Теплотеха, северо-запада или ЧМЗ в растерянности: для транспорта закрыты улицы Кирова, Красная, Каслинская Свердловский проспект. Соответственно, уехать нельзя ни на общественном транспорте, ни на такси. Поток, идущий с северо-запада, разворачивают аж на Северо-Крымской. Подъехать к улице Кирова нельзя ни по Братьев Кашриных, ни по Калинина, ни по проспекту Победы. Кстати, навигаторы закрытые для движения зоны не показывают, поэтому для водителей это становится неожиданностью.

У театра кукол к 18:00 уже остановили трамваи, которые будут развозить людей после фейерверка.

Беспрецедентные меры безопасности городские власти объясняют переносом фейерверка на другую площадку: если раньше орудия стояли у торгового центра, то сегодня на этом месте состоялся концерт Льва Лещенко и Елены Ваенги, а запускать фейерверк решили у памятника Столыпину. Но зачем понадобилось закрывать для пешеходоввсю улицу Кирова от Труда до Братьев Кашириных и перекрывать движение по Калинина и проспекту Победы, да еще так рано, никто не объяснил.

На Каслинской тоже возникли проблемы – для пешеходов оставили только одну сторону, поэтому к началу концерта Лещенко и Ваенги – в 19:00 – до сцены добрались не более пяти сотен человек. У зрителей отбирают любые жидкости – требования безопасности. Напомним, что

Челябинск, Ульяна Белкина

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