В челябинском магазине напали на женщину с ребенком

В одном из магазинов Челябинска напали на женщину и 6-летнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росгвардии, инцидент произошел 9мая на улице Чайковского.

Женщина с 6-летним сыном зашла в продуктовый магазин, следом вошли два молодых человека. Парни громко матерились, а потом начали пугать мальчика электрошокером. Женщина сделала им замечание, в ответ ее насколько раз ударили шокером, а потом кулаком по голове.

Женщина обратилась к сотрудникам Росгвардии, дежурившим неподалеку. Хулиганов задержали. Оба уже были судимы.

Челябинск, Павел Зарзин

Челябинск. Другие новости 10.05.19

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