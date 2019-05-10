В челябинском магазине напали на женщину с ребенком

В одном из магазинов Челябинска напали на женщину и 6-летнего ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в Росгвардии, инцидент произошел 9мая на улице Чайковского.
Женщина с 6-летним сыном зашла в продуктовый магазин, следом вошли два молодых человека. Парни громко матерились, а потом начали пугать мальчика электрошокером. Женщина сделала им замечание, в ответ ее насколько раз ударили шокером, а потом кулаком по голове.
Женщина обратилась к сотрудникам Росгвардии, дежурившим неподалеку. Хулиганов задержали. Оба уже были судимы.
Челябинск, Павел Зарзин
Челябинск. Другие новости 10.05.19
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