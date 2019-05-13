Жители Челябинска начали сами делать то, с чем не справляются городские власти (ФОТО)

В Челябинске возле памятника Курчатову, наконец, появились скамейки. Установили их не городские власти, и не «инвесторы», пытающиеся всеми способами пропихнуть свои проекты, а горожане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изготовителю две скамейки обошлись в 8 тысяч рублей, город не заплатил за них ни копейки. Решить оргвопросы и установить «малые архитектурные» формы помогли активисты «Челябинского урбаниста».

«Пару месяцев назад нам написал Игорь Лешок: «Привет урбанисты! У меня есть своя небольшая мастерская и куча свободного времени. Я хочу сделать что-то красивое и полезное для города. И бесплатно».

«Мне хотелось сделать что-то хорошее, доброе и современное, – говорит сам Игорь Лешок. – Что-то такое, что приносило бы многим людям пользу. Я выбрал скамейки. В стиле лофт.

На изготовление двух скамеек у меня ушло два месяца. Я никуда не торопился и работал в среднем по 1-2 часа в день. Все материалы покупал на строительных рынках и почти все работы выполнял в своей мастерской. В итоге на одну скамейку ушло материала примерно на 4000 ₽. Скамейки длиной 1300 мм должны выдерживать вес в 300 кг – это три человека.

Также я позаботился и о согласовании с местной администрацией. Для этого вопроса я обратился к ребятам из сообщества «Челябинский Урбанист». Мы долго и упорно выбирали место в городе. И даже уже решили ставить их на набережной реки Миасс, но нам помешали городские планы по её благоустройству.

Вспомнили про памятник Курчатову, который стал излюбленным местом молодёжи, и решили на нём остановиться. Несмотря на большое количество отдыхающих по какой-то причине там стоит всего две скамейки без спинки. Это очень мало, и сидеть на них неудобно, потому что без поддержки быстро устаёт спина. В результате, из-за нехватки мест, многие сидят на каменном парапете, а так не должно быть.

И всё получилось. Скамейки отлично вписались в это место. Мы с Андреем Фроловым поставили их под кронами деревьев, и теперь под ними всегда будет тень. И не успели мы собрать все инструменты, как все места уже были заняты. Я доволен!

Мы должны понять, что наш дом не ограничивается стенами наших квартир. Дом – это и наш двор, и наши соседи, наша Кировка, парк Гагарина и вообще всё, что есть в этом городе. Иногда очень просто изменить что-то к лучшему».

Отметим, что скамеек, в городе, действительно не хватает: даже проспекте Ленина присесть можно только на остановках общественно транспорта, у публичной библиотеки да на бульваре, тянущемся с одной стороны улицы от Володарского до ЮУрГУ.

Фотографии группы «Челябинский Урбанист» (Fb)

Челябинск, Ольга Арсентьева

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