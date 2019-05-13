Больше тысячи домов Челябинска останутся без горячей воды

В Челябинске начинается первый этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 14 мая стартует первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

Горячая вода будет отключена с 14 по 28 мая в 1121 жилом доме, 68 детских садах, 66 учебных и 19 лечебных учреждениях во всех районах города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, в мае будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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