У Дубровского не было шансов

У губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не было шансов переизбраться на второй срок: регион вошел в десятку территорий РФ с самым высоким запросом на смену главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование по заказу Кремля проводится каждые полгода. По итогам мониторинга в октябре 2018 – апреле 2019 показатель Дубровского составил минус 27. Минусовые показатели означают, что число тех, кто высказался за смену главы региона, превысило число тех, кто высказался против. Измеряется в процентных пунктах, фиксирующих разность положительных и отрицательных ответов, поясняет РБК. При распределении мест губернаторов в опросе авторы исследования опираются именно на эти данные.

Деятельность глав субъектов оценивается по 15 критериям, первым из которых является уровень доверия власти. В списке аутсайдеров, пользующихся наименьшим доверием, Дубровский оказался на 6 месте – минус 37.

Эксперты отмечают, что по итогам предыдущего мониторинга глава Челябинской области тоже был одним из последних.

Напомним, полномочия Бориса Дубровского истекали в сентябре 2019 года. Но 19 марта он ушел в отставку Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Алексей Текслер. Он намерен участвовать в сентябрьских выборах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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