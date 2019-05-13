На челябинской стройке нашли боевой снаряд

На стройке в новом микрорайоне Челябинска нашли снаряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настораживающую находку обнаружили в микрорайоне «Парковый» в ночь на понедельник, 13 мая. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Сегодня начальник городского управления МВД Сергей Миронов сообщил об инциденте мэру Челябинска Владимира Елистратова.

Опасный предмет обнаружили на стройке жилого дома на улице Хариса Юсупова. К месту обнаружения боеприпаса выезжали сотрудники полиции и саперы.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, корпус боевого снаряда серьезно пострадал от ржавчины, опасности он уже не представляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.05.19

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