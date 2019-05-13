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Понедельник, 13 мая 2019, 10:44 мск

Новости Челябинск

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На уральском предприятии нашли возможность снизить потребление газа

На электростанции ПАО «ММК» запущен новый турбоагрегат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на Центральной электростанции (ЦЭС) ПАО предприятия введен в строй новый турбоагрегат. Он оборудован паровой теплофикационной турбиной и генератором. Вновь введенный турбоагрегат мощнее прежнего и позволит снизить удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии на 15%.

Турбоагрегат Т 42/50-2.9 произведен на Уральском турбинном заводе. Генератор для него изготовили специалисты Новосибирского научно-производственного объединения «Элсиб» ПАО. Электрическая мощность турбогенератора составляет 50 МВт. Турбина выполнена в одном цилиндре и укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, примерно на 15% уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии. Это позволит ПАО «ММК» снизить потребление природного газа.

Новая турбина среднего давления – единственная в своем роде. При ее создании использовались совершенно новые технологии, а многие элементы, установленные на агрегате, ранее применялись только на турбинах большей мощности и высокого давления: в частности, стопорный и регулирующий клапаны, объединенные в один блок. Впервые элементы регулирования и защиты, выполненные в едином блоке, используются на турбине, установленной на ЦЭС ПАО «ММК».

В рамках замены турбины были применены уникальные технические решения: агрегат устанавливали в действующем машинном зале на месте старой турбины №6, рядом с работающим оборудованием. Проекты корректировались с привязкой к имеющимся условиям и с возможностью безопасной эксплуатации оборудования. Строители смонтировали 280 тонн металлоконструкций различного назначения, провели более 4 километров трубопровода и 230 километров кабеля для систем управления и автоматизации. Кроме того, смонтировали новую трансформаторную подстанцию, которая будет принимать напряжение 110 киловольт с этой турбины и выдавать непосредственно в сеть.

Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС – восемь энергетических и два водогрейных котла, девять турбогенераторов суммарной мощностью 216 МВт. Пуск и включение в работу нового агрегата увеличило мощность станции на 25 МВт. Кроме того, экономические показатели агрегата будут способствовать увеличению разницы между покупной электроэнергией и произведенной на ЦЭС в пользу последней.

Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличится надежность отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение Магнитогорска. ЦЭС ПАО «ММК» обеспечивает тепловой энергией часть промышленной площадки комбината и Ленинский район города, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат.

Срок службы новой турбины – не менее сорока лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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