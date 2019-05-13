В минувшие выходные на Южном Урале сгорело 900 гектаров леса

За минувшие майские праздники в Челябинской области ликвидировано 36 лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, возгорания произошли на территории Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Каслинского, Красноармейского, Кыштымского, Миасского, Нязепетровского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Уфалейского, Чебаркульского, Увельского, Усть-Катавского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 900 гектаров. На тушении было задействовано 884 человека и 275 единиц техники.

Все службы, задействованные в тушении лесных пожаров, продолжают работать в усиленном режиме. В целях обнаружения возгораний патрулирование осуществляет 190 оперативных групп. Рейды по своевременному пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах осуществляются в ежедневном режиме на территории всей области.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 312 лесных пожаров на площади 7718 гектаров.

Напомним, что на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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