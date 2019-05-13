Челябинский депутат заявил об угрозах от помощника Владимира Бурматова

Депутат одного из райсоветов Челябинска пожаловался на угрозы от окружения помощника госдупа Владимира Бурматова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Калининского районного совета от КПРФ Эльдар Гильмутдинов намерен обсудить сложившуюся ситуацию с руководством полиции.

По словам парламентария, команда его оппонента по выборам, намеченным на сентябрь нынешнего года, ведет крайне грязную игру. Так, перед майскими праздниками, некий бородатый мужчина пытался помешать его помощницам собирать подписи. Когда за девушек заступился оказавшийся рядом брат депутата, в его адрес посыпались угрозы.

Челябинец вызвал полицию. Однако, полицейский даже не удосужился взять объяснения с бородача и бывших с ним людей, а отпустил всех по домам. Брат депутата написал в полицию заявление об угрозах. Сам же народный избранник намерен обсудить с руководством районного отдела МВД снисходительность стражей порядка.

Это не первый случай грязной игры. Ранее те же люди снимали с домов таблички с координатами общественной приемной Эльдара Гильмутдинова. Все они из окружения общественного помощника депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, правозащитника Егора Лавришина, уверен парламентарий. «Их не раз видели вместе, есть видео и фотосъемка, на которой они присутствуют вместе», – говорит Эльдар Гильмутдинов.

Депутат уверен, что таким образом Лавришин решил бороться со своим оппонентом на предстоящих выборах: они намерены идти в райсовет по одному избирательному округу. Представитель «Единой России» подобное обвинение отрицает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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