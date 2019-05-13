В Челябинске задержали банду оружейников

Полиция задержала группировку челябинцев, подозреваемых в незаконном изготовлении оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления уголовного розыска областного полицейского главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы, организовавшей незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.

Следственной частью главного следственного управления регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса РФ (незаконное изготовление оружия).

По версии следствия каждому участнику группы были отведены определенные роли: одни занимались непосредственно изготовлением, другие искали покупателей и сбывали оружие на территории Челябинска.

Сотрудниками полиции задержаны 3 активных участника группы. Проведено 25 обысков в местах проживания подозреваемых, в ходе которых изъято 7 пистолетов, 2 единицы автоматического оружия, глушители, пистолетные магазины, большое количество патронов различного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливалось огнестрельное оружие.

В настоящее время в отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному – запрет определенных действий.

В соответствии с действующим законодательством подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Сотрудниками полиции проводится дальнейший комплекс мероприятий, направленный на установление причастности к совершению противоправного деяния других участников группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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