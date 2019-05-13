Челябинские дольщики массово обращаются в прокуратуру

Дольщики замороженного челябинского жилого комплекса «Яркая жизнь» массово обратились в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», ЖК «Яркая жизнь» должен был состоять из четырех зданий. Формально их возводили разные компании, однако все они входили в одну группу застройщиков, принадлежавшую двум собственникам. После того, как учредители группы 3 года назад разделили бизнес, строительство прекратилось. В настоящее время возобновлено строительство лишь одного дома, его ведет новый застройщик. Судьба двух домов до сих пор остается в подвешенном состоянии, так как их застройщик скрылся в США. Его бывший партнер был задержан в рамках расследования уголовного дела по подозрению в мошенничестве.

«Мы устали ждать, платить ипотеку и снимать жильё. Помощи ниоткуда нет. Нам говорят: ждите банкротства. А что потом – непонятно. Мы направляли обращения к врио губернатора Алексею Текслеру, но ответа пока нет», – говорили дольщики 22 апреля, пикетируя прокуратуру Челябинской области.

Поскольку подвижек так и не произошло, 13 мая дольщики решили провести акцию протеста на Алом поле. Но в мэрии мероприятие не согласовали, завив, что площадка в указанное время. По словам дольщиков, сегодня они на Валом поле никого не обнаружили, и потеряв надежду на помощь исполнительной власти, обратились к власти правоохранительной: сегодня они подали в прокуратур более 40 индивидуальных обращений, а также коллективный иск, в котором требуют понудить полицию активизировать расследование уголовного дела и вернуть сбежавшего в США застройщика на родину.

Челябинск, Светлана Намская

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