В Челябинске пассажир трамвая избил водителя-инвалида, перегородившего дорогу

Челябинская полиция разбирается с подробностями драки пассажира трамвая и водителя автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Витязь», инцидент произошел 10 мая около 17:00 на остановке «Улица Цвиллинга».

19-летний водитель автомобиля остановился, чтобы пропустить пешеходов, которые готовились к посадке на трамвай. Но одному из переходивших дорогу не понравилось, где остановилась машина. По словам сотрудника предприятия, вагон не очень удачно остановился, и в итоге автомобиль перегородил наполовину выход через одну из дверей трамвая. Мужчина грубо высказался в адрес молодого человека, а затем и вовсе ударил его рюкзаком по лицу.

Обескураженный произошедшим водитель поспешил за дебоширом. Но, поднявшись в салон трамвая, он получил резкий удар кулаком в лицо. От удара молодой человек выпал из трамвая и потерял сознание. После этого воинственный пассажир поспешил скрыться.

Правда, далеко убежать дебоширу не удалось. Свидетелями потасовки стал проезжающий мимо экипаж охранного предприятия. ЧОПовцы догнали беглеца в нескольких домах от места потасовки, на улице Пушкина. Поспешное бегство горожанин объяснил словами: «Мне просто стало страшно».

Молодого человека, который так и не пришел в сознание, увезла скорая медицинская помощь. Позднее выяснилось, что он является инвалидом, о чем свидетельствовали специальные знаки на автомобиле. Нападавшего сотрудники полиции отвезли в отдел МВД «Центральный» для выяснения всех обстоятельств происшествия. Начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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